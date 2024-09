Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Aleksandar Martinović hovoril s predsedom Obchodnej komory Srbska Markom Čadežom o možnostiach zriadenia Poľnohospodárskej komory Srbska.

Na stretnutí odznelo, že je potrebné umožniť poľnohospodárskym výrobcom na jednom mieste vyjadrovať svoje nápady, dostávať potrebné informácie a pokyny, ako aj vymieňať si skúsenosti, oznámila vláda Srbska.

Počas stretnutia sa diskutovalo o príkladoch dobrej praxe z členských krajín Európskej únie, kde už poľnohospodárske komory vznikli, a poukázalo sa na to, že by Poľnohospodárska komora Srbska združovala poľnohospodárskych výrobcov z rôznych oblastí poľnohospodárstva a ich zástupcovia by sa mohli zúčastniť v diskusiách s vládou Srbska a príslušnými ministerstvami.

Minister Martinović uviedol, že by táto komora mala byť spojkou medzi Obchodnou komorou Srbska a ministerstvom, ako aj aktívne spolupracovať s predstaviteľmi poľnohospodárskych poradenských služieb.