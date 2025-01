Prvú samostatnú výstavu pomenovanú Pošepky farbami bude mať Tatiana Milina Turanová, aktívna členka Združenia petrovských výtvarných umelcov.

Práve na svoje meniny, teda na Tatiany, v sobotu 1. februára vo výstavných priestoroch ZPVU (Maxima Gorkého 17, Báčsky Petrovec) vystavovať bude Tatiana Milina Turanová z Báčskeho Petrovca.

Na vlastnej webovej stránke autorka o sebe hovorí: „Volám sa Taňa, pochádzam z malého mestečka v Srbsku, Báčskeho Petrovca. Milujem umenie, prírodu, krásnu hudbu a pozitívnych ľudí. Maľujem od malička, pretože môj otec bol profesor umenia a môj vzor. Môj obľúbený darček neboli čokoládky a bábiky, ale fixky a pastelky. Po základnej a strednej škole v mojom malom mestečku som pokračovala v štúdiu biológie v Novom Sade, kde moje maľovanie a kreslenie prerástlo zo záľuby do každodenného života kreslenia rastlín a živočíchov, buniek tkanív, kostí… Obdobie stagnácie: Po skončení vysokej školy som sa zamestnala, vydala, narodila sa mi dcéra a moja záľuba sa stala minulosťou. Životné výzvy boli stále väčšie a väčšie a ja som nemala času na to, čo som skutočne chcela a vedela… až… Až život ma zrazil na kolená, ale doslova. Keď som sa dozvedela o diagnóze rakoviny, cítila som sa ako v čiernej diere. Vďaka Bohu a jeho milosti, mojej rodine a lekárom som mohla vidieť svetlo na konci tunela. Čoskoro však prišla korona, ktorá nenechala nikoho ľahostajným, vrátane mňa. Potom som sa počas dlhých dní plných neistoty pýtala, kto som, čo som, čo chcem od života… veď ho máme len jeden a nemali by sme ho plytvať vecami, ktoré nechceme robiť. Spolu s dcérou som začala maľovať, vzdelávať sa a vystavovať svoje obrazy.“

Na výstave Turanová vystaví 90 vlastných obrazov nakreslených technikami pastel, suchý pastel, akvarel, akryl a kombinovaná technika.