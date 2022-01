Podľa slov ministra poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Branislava Nedimovića, Srbsko vyviezlo v roku 2021 potraviny v hodnote viac ako 5 miliárd dolárov, čo je najviac v histórii.

„Očakávam, že v roku 2022 budú výsledky ešte lepšie, pretože jedlo bude v postkovidnom období stále dôležité,“ povedal Nedimović. Upozornil, že ministerstvo sa snaží priviesť do poľnohospodárstva čo najviac mladých ľudí a dať dobré dotácie pre start-up projekty v poľnohospodárstve.

Štát v minulom roku identifikoval 1 350 hektárov opustenej pôdy a minister hovorí, že sa pozemky prenajímajú prostredníctvom elektronických aukcií. „Sledoval som elektronickú aukciu vo Vršci, kde sa štátu darilo veľmi dobre. Pozemky sa prenajímali za ceny od 35-tisíc do 151-tisíc dinárov za hektár na jeden rok. V inej obci boli všetky pozemky vydané v cene 60 až 70 tisíc dinárov za hektár na rok. Keby sa to ľuďom neoplatilo, neplatili by toľko,“ povedal Nedimović.

Podľa jeho slov v poľnohospodárstve sú evidentne peniaze a bude ich viac, pretože potraviny, ako povedal, budú čoraz dôležitejšie a drahšie. „To platí najmä pre pšenicu, kukuricu, sójové výlisky a všetky ostatné obilniny,“ zdôraznil Nedimović.







Ministerstvo poľnohospodárstva je úplne pripravené na otvorený Balkán a umiestnenie potravín v rámci tejto iniciatívy. „Keď sa zrušia hranice vo fytosanitárnom systéme, limitom z hľadiska potravy je len nebo. Naším cieľom v nasledujúcom roku alebo dvoch je zvýšiť obchod s potravinami medzi krajinami Otvoreného Balkánu zo 420 miliónov na miliardu dolárov,“ povedal Nedimović.

Zdroj: Tanjug