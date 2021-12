Minulý týždeň sa na staropazovskej evanjelickej fare konali predvianočné dielne. Členovia tamojšieho Združenia pre pomoc mentálne postihnutým osobám zdobili vianočné medovníčky a medovníkové domčeky.

Týmto spôsobom si navzájom urobili radosť z nadchádzajúcich sviatkov. Niektoré z medovníkov či domčekov pripravili aj ako darčeky a zanesú ich dobrodincom, ktorí v uplynulom období podporili ich činnosť napr. keď mali dielne varenia, tkania atď.

Členovia tohto združenia so svojimi rodičmi či personálnymi asistentmi sa mnoho nového naučili, a to, čo je azda najpodstatnejšie, že mentálne postihnuté osoby nad 26 rokov, ktoré viac nechodia do školy alebo do denného pobytu Iskorak v rámci Základnej a strednej školy Antona Skalu v Starej Pazove, tam majú svoju spoločnosť, socializujú sa s ostanými ľuďmi a na pár hodín opustia dom.

Každý z aktérov týchto predvianočných dielní pri ozdobovaní medovníkov a domčekov, ako bolo vidno, vynaložil maximálnu snahu a navzájom si nesebecky odovzdávali aj skúsenosti, v čom je azda i najväčšie čaro organizovania týchto dielní. Počas našej návštevy členovia združenia mali už pekne pobalené medovníčky a z upečených stien a striech, ktoré sa pre praktickosť piekli u rodiny Havranovej, za pomoci bielej polevy „stavali“ medovníkové domčeky, kde každý bol pekný a originálny svojím spôsobom. Na každom domčeku bol aj biely sneh, čo sa im zvlášť páčilo v tomto zimnom období a vyčarili ho kokosovou múčkou.







Toto združenie pôsobí už dlhší čas a jeho členovia sú nesmierne povďační tamojšej Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi – cirkevným hodnostárom a Igorovi Feldymu, seniorovi sriemskemu a farárovi staropazovskému, že im sprístupnili cirkevné miestnosti, kde realizujú svoje aktivity. Tieto predvianočné dielne boli iba čiastkou aktivít združenia. Bol to úžasný večer s úžasnými ľuďmi, kde sa všetci cítili dobre a užitočne.