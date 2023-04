Už 12 rokov Komorný zbor Nádeje je organizátorom seminára zborovej hudby Nová pieseň. Výstupným bodom seminára je každoročne aj veľkonočný koncert, ktorý sa tohto roku konal po 10-krát na Veľkonočný pondelok, no tentoraz v evanjelickom kostole v Pivnici.

Väčšinou je tak, že účastníci seminára Nová pieseň sa každoročne zoskupia ešte raz na veľkonočnom koncerte, kde majú možnosť spolu so svojimi cirkevnými spevokolmi alebo komornými zbormi poukázať na svoje spevácke vlohy. Rovnako to bolo aj tohto roku, ale s menšou zmenou, nakoľko sa doteraz veľkonočné koncerty realizovali v Dome kultúry, no tentoraz to bolo v evanjelickom kostole.

Cirkevný zbor v Pivnici spolu s Komorným zborom Nádeje spoločne zorganizovali ďalší úspešný koncert, na ktorom vystúpili: cirkevný spevokol z Pivnice, ktorý vedie Anna Stojnevová, cirkevný spevokol zo Šídu, ktorý vedie Nataša Kolárová, cirkevný spevokol z Lalite pod vedením Ladislava Tamašiho, cirkevný spevokol Kresťanské srdcia z Kovačice pod vedením Jána Dišpitera, potom Komorný zbor Nádeje z Pivnice pod vedením Anny Stojnevovej a Komorný zbor Zvony zo Selenče pod vedením Dr. Juraja Súdiho.

Na začiatku prítomných privítal zborový farár Ján Záhorec. Následne každý spevácky celok počas koncertu zaspieval dve piesne a na záver spoločne si zaspievali ďalšie dve piesne, ktoré sa naučili počas seminára Nová pieseň, ktorý sa konal 25. februára v Pivnici. Všetkých spevákov na záver viedol Dr. Juraj Súdi, ktorý je aj lektorom na uvedenom seminári od jeho prvého ročníka. Úplne na záver si ešte raz zopakovali jednu z piesní, ale tentoraz ich na organe sprevádzal kovačický kantor Ján Dišpiter.

Koncert moderovala Kvetoslava Imreková-Šusterová.