Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí schválila Návrh zákona o podpore mladých na kúpu prvej nehnuteľnosti a nariadenie, podľa ktorého sa predvídajú dve mimoriadne zvýšenia platov osvetovým pracovníkom, po 5 percent od 1. marca a 1. októbra.

Minister financií Siniša Mali pred zasadnutím vyhlásil, že očakáva, že zákon o bytoch pre mladých v Zhromaždení Srbska bude schválený počas februára, aby sa od 1. marca mohol začať implementovať.

Podľa jeho slov ide o najdôležitejší zákon, ktorý sa týka mladých, lebo im umožňuje, aby si za pomoci štátu kúpili byt a že to povzbudí aj rast ekonomiky a stavebného priemyslu. Zdôraznil, že štát bude kryť dva elementy z úveru, a to podiel na úveroch na bývanie a výšku úroku v prvých 6 rokoch splácania. Vyhlásil, že nie sú ohraničenia, keď ide o výšku príjmu tých, ktorí budú žiadať úver a že to bude umožnené všetkým od 20 do 35 rokov, bez ohľadu na výšku príjmu.

Zdroj: rts.rs