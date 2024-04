Predsedníčka Zhromaždenia Srbska Ana Brnabićová dnes povedala, že vládna koalícia akceptovala dve z troch požiadaviek opozície – aby bola vytvorená nezávislá komisia na kontrolu zoznamu voličov a aby verejný servis začal podávať objektívne správy a aby bol každému rovnako dostupný.

Zdôraznila, že jedinou žiadosťou, ktorú nemôžu akceptovať, je, aby sa belehradské a miestne voľby, ktoré sa v decembri nekonali, konali v ten istý deň. Podľa jej slov tým spôsobom by sa zasahovalo hlboko do demokratických noriem a princípov, pretože by sa požadovalo, aby sa niekomu násilne skrátil alebo predĺžil mandát.