Tisíce ľudí vo Francúzsku v nedeľu večer demonštrovalo proti vzostupu krajnej pravice po tom, čo v prvom kole predčasných parlamentných volieb vedie strana Národné združenie (RN) Marine Le Penovej.

Krajne pravicové Národné združenie získalo v nedeľnom prvom kole približne 34 percent hlasov, čo ich posúva na prvé miesto. Na druhom mieste sa umiestnila ľavicová koalícia Nový ľudový front s približne 29 percentami. Tretie miesto patrí centristickému bloku prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý podporilo 20,5 až 23 percent voličov. Prezident Emmanuel Macron vyzval na podporu „republikánskych a demokratických“ kandidátov v druhom kole volieb, ktoré sa budú konať 7. júla.

Tieto voľby by mohli priniesť prvú krajne pravicovú vládu vo Francúzsku od druhej svetovej vojny, čo by znamenalo potenciálnu zmenu v srdci EÚ. Je to dôležitý moment pre politický vývoj v krajine a vysoká účasť voličov v prvom kole svedčí o ich záujme o túto situáciu.

Zdroj: spravy.pravda.sk, ta3.com, europskydialog.eu