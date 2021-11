Na nádvorí hasičského domu v Kovačici dňa 20. novembra bolo slávnostné odovzdávanie donácie zo Slovinska v podobe vozidla značky Citroën Jumper, ktoré požiarnici zo Slemena darovali Kovačičanom ako dôkaz priateľstva, podpory a spolupráce.

„Toto vozidlo môže konať rôzne funkcie, teda okrem na prevážanie členov nášho združenia môže sa používať ako veliteľské vozidlo a tiež na cvičenia a iné účely. V každom prípade je pre nás významnou podporou a bude užitočné v našej činnosti,“ povedal Vladimir Mađarev, tajomník Dobrovoľného hasičského spolku v Kovačici.

„S požiarnikmi zo Slemena udržiavame kontakty už osem rokov. Oni totiž roku 2013 usporiadali zájazd do Srbska a zhodou okolností jeden člen nášho družstva sa poznal s vedúcim tamojšieho Požiarnického zväzu Ruše, do ktorého patrí aj spolok zo Slemena. Vďaka tomu bol uskutočnený kontakt a nadviazaná bola spolupráca medzi hasičmi zo Slemena a z Kovačice, ktorá trvá až dodnes. Každoročne si vymieňame návštevy, spolupracujeme a kamarátime sa.“

Vozidlo pre Kovačičanov zo Slovinska priviezla päťčlenná posádka, v čele ktorej bol Robi Hadner, veliteľ Dobrovoľníckeho hasičského spolku Slemen. O donáciách pre Kovačicu povedal: „S ohľadom na to, že v Slovinsku máme inakšie možnosti obnovovať si požiarnické vybavenie, rozhodli sme sa, že použiteľné vybavenie, ktoré už nepotrebujeme, ale ešte stále je v dobrom stave, darujeme ako donáciu našim priateľom z Kovačice. Túto spoluprácu sme regulovali aj zmluvou. Činnosť hasičských spolkov v Slovinsku a v Srbsku je v podstate rovnaká, každý z nás sa snaží vykonať prácu maximálne dobre. My sme v minulosti tiež pracovali so starým vybavením, ale teraz máme možnosť obnovovať ho. Osobitný význam má dobré ochranné vybavenie. Práve preto sa snažíme pomôcť našim spolupracovníkom a priateľom takýmito donáciami. Kolegovia v Kovačici nás vždy srdečne vítajú, trávime tu príjemné chvíle a máme výnimočne dobrý pocit z tejto družby. Predsa sme všetci kedysi žili v spoločnej Juhoslávii a máme ten pocit spolupatričnosti. Dnešné hranice nie sú prekážkou, aby sme spolupracovali, kamarátili sa a navzájom si pomáhali.“







Hostia zo Slovinska odovzdali kľúče od vozidla predsedovi DHS Kovačica Jánovi Pavlíkovi. Hosťom bolo odovzdané písomné poďakovanie a usporiadaný bol spoločný obed v sieni na poschodí hasičského domu.