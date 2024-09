„Nerád by som sa púšťal do straníckych tém, SNS veľmi milujem, myslím si, že napriek tomu, že máte plevy v každom zrnku, priniesla najväčšie a najvýznamnejšie zmeny v novodobej histórii našej krajiny, že zmenila tvár Srbska, že zamestnala Srbsko,“ povedal Vučić, keď ho požiadali o vyjadrenie k Ponošovmu vyjadreniu, že úspechom srbskej armády bude, ak SNS a vláda prežijú.

Vučić dodal, že „za čias Zdravka Ponoša, Dragana Đilasa, Borisa Tadića a ďalších bolo o 550 000 zamestnancov menej“. „O koľko viac ľudí sme mali v Srbsku, a to sme mali o 550 000 ľudí v absolútnych číslach menej zamestnaných ako dnes. Priemerný plat bol takmer trikrát nižší. Myslím, že to hovorí za všetko. Nebudem hovoriť o úrovni priame zahraničné investície, nebudem hovoriť o úrovni rozvoja infraštruktúry, pretože čoskoro budeme môcť merať diaľnice od roku 1945 do roku 2012 a od roku 2012. Dodal, že hovorí o obrovskom pokroku Srbska a obrovských úspechoch. „Čo sa týka armády, myslím si, že práve tu sú úspechy najviac viditeľné,“ povedal Vučić. „Porovnať armádu, ktorú Ponoš zničil tavením tankov, predajom šípov, predajom šidiel, predajom ihiel, predajom ropy, ich ničením na úkor a v mene cudzích záujmov s dnešnou, veru nie je možné. Aj dnes, keď sa nám to všetko podarilo obnoviť, keď podarilo sa nám vybudovať modernú armádu, v ktorej máme stále problémy s ľudskými kapacitami, ktorá je v každodenných pretekoch s tými, ktorí ohrozujú Srbsko, musíme byť vždy o krok vpred alebo úplne nasledovať, aby ľudia prišli a boli hrdí na svoju armádu, na svojich vojakov, na svojich dôstojníkov, na svojich poddôstojníkov, pretože majú byť na čo hrdí,“ povedal Vučić.