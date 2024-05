Podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačić sa včera zúčastnil ukážkovo-taktického cvičenia príslušníkov oddelenia policajného zatknutia Správy kriminálnej polície.

Pri tejto príležitosti vyzdvihol, že najdôležitejšou úlohou Správy kriminálnej polície, okrem zachovania bezpečnosti štátu a občanov, je nemilosrdný a nekompromisný boj proti zločinu.

„Aby bol boj proti kriminalite úspešný, musíme mať špičkovo vycvičenú, vybavenú a počtom primerane zastúpenú Správu kriminálnej polície,“ zdôraznil minister vnútra a doložil, že mal možnosť vidieť vysokú kvalitu a kompetentnosť príslušníkov správy, ktorá vykonáva väčšinu najťažších zatýkaní.

Členom SKP vyjadril vďačnosť za doterajšiu prácu a oznámil ďalšie investície do kriminálnej polície, pretože ide o investíciu do bezpečnosti a ochrany všetkých občanov, ako aj do boja proti kriminalite.