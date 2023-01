Vysoký krvný tlak, odborne hypertenzia, patrí k najrozšírenejším civilizačným ochoreniam. Je príčinou srdcovo cievnych chorôb, ktoré sú častou príčinou úmrtí. Viete, ako znížiť krvný tlak?

Hodnoty vysokého tlaku

Pri meraní krvného tlaku sa na tlakomeri objavia dve čísla. Prvé číslo je tlak systolický, teda horný a ide o tlak krvi na cievy počas toho, ako sa srdce sťahuje. Druhé číslo je tlak diastolický, teda dolný. Udáva odpor cievneho riečiska pri návrate krvi do srdca.

Aké má vysoký krvný tlak hodnoty? O vysokom tlaku hovoríme vtedy, ak sa namerané hodnoty opakovane a v rôznych častiach dňa pohybujú od 140 mmHg a vyššie u systolického tlaku a 90 mmHg a vyššie u diastolického tlaku.

Má vysoký krvný tlak prejavy? U mnohých ľudí nie. Aj pri vysokých hodnotách sa pacienti môžu cítiť úplne zdraví. Predsa však má vysoký krvný tlak príznaky, ktoré by ste si mohli všimnúť. Objaviť sa môžu: závraty, hučanie v ušiach, bolesti hlavy, krvácanie z nosa.

Kedy je potrebná na vysoký krvný tlak prvá pomoc a mali by ste zavolať záchrannú službu? Ak sa objaví zvracanie, neutíchajúca bolesť hlavy, bolesti na hrudníku, poruchy videnia a reči, vtedy okamžite vyhľadajte lekára.

Vysoký krvný tlak určite netreba podceňovať a tento problém je nutné riešiť dlhodobo.

Čomu sa vyhýbať pri vysokom tlaku

Čo zvyšuje krvný tlak a môže vám spôsobiť problémy? Určite je to alkohol. Samozrejme, pohár vína vám neuškodí. A čo vysoký krvný tlak a káva? Platí to isté, čo pri alkohole. Jedna šálka vám neublíži. No preháňať to s kávou určite nesmiete. Čierny čaj, ktorý obsahuje kofeín, by ste mali vymeniť za zelený alebo ovocný. Obmedzte aj soľ a tuky. Ak upravíte váhu, zníženie krvného tlaku príde prirodzene.

Zdroj: najlekáreň.eu