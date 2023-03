Iste sa vám stáva, že od všetkých denných záväzkov sa spamätáte napiť sa vody, keď ste už veľmi smädní. Vtedy je už možné, že je telo dehydrované. Voda má veľký význam pre optimálnu funkciu nášho organizmu a je dôležité udržiavať telo hydratované tak, že budete vnášať tekutinu aj vtedy, kým sa smäd ešte nezjaví.

Voda je základná a najzdravšia tekutina pre organizmus, ale vaše obličky dokážu ochrániť aj čaje a prírodné šťavy. Môžu vám tiež pomôcť pri trávení a zvýšiť vašu energetickú hladinu. Každý organizmus je iný, ale niektorí vedci však tvrdia, že človek musí denne vypiť asi dva litre vody. Voda má veľké množstvo úloh, účinkuje pri stavbe buniek, regulácii telesnej teploty, transporte živín, je dôležitá pri početných chemických a metabolických procesoch. Pomáha však aj pri odstraňovaní škodlivých látok z tela. Ľudské telo tvorí prevažne voda, viac ako 50 %, no vekom množstvo vody v organizme klesá. To sa javí aj pri základných telesných procesoch, ako je dýchanie, potenie, močenie, a tak rovnako sa stráca veľké množstvo tekutín, ktoré treba primerane kompenzovať aj pri chorobe, horúčke, rekreácii a cvičení. Telo získava asi 50 % denného príjmu tekutín z pevnej stravy, no ostatok sa musí vnášať iba v tekutej forme, z ktorých je najvýhodnejšia voda.

Ale otázkou je, koľko vody treba denne spotrebovať? Optimálny denný príjem by mal byť 1,5 – 2 litre tekutiny. Keď sa človek viac potí, ako je to prípad pri zvýšenej fyzickej aktivite a horúčavách, dýchanie je vtedy rýchlejšie a hlbšie a telesná teplota stúpa. V takých situáciách človek by mal prijímať väčšie množstvá vody, než je optimálna dávka.

V prípadoch dehydratácie, zvracania a hnačky je potrebné vynahradiť stratu tekutín a zvýšiť ich príjem, aby sa funkcia organizmu rýchlo vrátila do normálu. Ľudský metabolizmus sa s pribúdajúcim vekom spomaľuje, a preto je časom potrebné vnášať aj väčšie množstvo tekutín. Keď ide o stravu bohatú na soľ a vlákninu, vtedy si telo vyžaduje príjem vody vo väčších množstvách. Šťavy z prírodného ovocia a zeleniny, ako aj čaje bez dodávania cukru, sú dobrým zdrojom vody, vitamínov a minerálov. Alkoholické nápoje a sýtené šťavy predstavujú tú najhoršiu formu náhrady tekutín.

Je mnoho dôvodov, prečo treba piť vodu pravidelne. Jedna z výhod udržiavania tela hydratovaním, je zvýšenie energie. To vám pomôže, aby ste si udržali telo vo forme. Vždy, keď pocítite chuť na jedenie, vypite hneď za pohár vody. Tak uspokojíte vašu potrebu za jedením, ale ak ste ešte stále hladní po pohári vody, potom je čas na jedlo. Pravidelný príjem vody zrýchli aj váš metabolizmus a vďaka tomu budú rýchlejšie spotrebované kalórie prijaté počas dňa.

Preto vždy majte vedľa seba fľašu vody a z času na čas sa napite aj napriek tomu, že nie ste smädní. Osviežte svoje telo a pomôžte mu, aby dobre fungovalo jednoducho tak, že budete piť vodu čím častejšie.

Zdroj: www.stetoskop.info