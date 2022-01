Včerajším bohatým programom Nový Sad vstúpil do roku, keď bude niesť titul Európskeho hlavného mesta kultúry. Inšpirovaní prvým čestným občanom Nového Sadu Nikolom Teslom, organizátori včera zmenili Nový Sad na obrovskú svetelnú galériu.

Program odštartoval predstavením Tesla izumetnik, v réžii Nebojšu Bradića. Po predstavení sa herci a publikum spoločne cez most presunuli do podhradia, kde odzneli početné koncerty. Práve slávnostný sprievod cez most, ako aj svetelné inštalácie z pevnosti na druhý breh Dunaja symbolicky znázornili motto projektu Európskeho hlavného mesta kultúry – Za nové mosty.

Nový Sad privítal nový rok a otvoril dvere pre všetkých návštevníkov – milovníkov kultúrnych obsahov, ktorí si tu prídu na svoje v roku, ktorý práve odštartoval.



