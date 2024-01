V roku 2024 počítame iba štvrtý deň a už teraz možno mapovať početné športové zápasy, ktoré začiatok roka poznačili. Napríklad v Austrálii tenisti Srbska neuspeli vo štvrťfinále United Cup, keď vypadli proti Austrálii. Tradične aj 1. januára hrali anglické kluby v Premiér lige, súťažia lyžiari v skokoch na lyžiach na tradičnom Turné štyroch mostíkov a posledná zastávka je na programe v sobotu v rakúskom zimnom stredisku Bischofshofen. Hrali už aj basketbalisti v Euroleague a triumfy dosiahli aj Partizan aj Crvena zvezda.

Prvá medzinárodná súťaž v tomto roku odštartuje už dnes v susednom Chorvátsku. Ide o 36. Majstrovstvá Európy vo vodnom póle. Zároveň už zajtra, ale v Holandsku na Majstrovstvách Európy budú súťažiť aj dámske selekcie.

Turnaj v Chorvátsku prebiehať bude náhodou. Organizácia LEN totiž rozhodla, že originálne určený hostiteľ to predsa nemôže byť – ide o to, že sa majstrovstvá pôvodne hrať mali v Izraeli, ale pre konflikt s Palestínou bolo neskoršie rozhodnuté, že sa turnaj presťahuje do Chorvátska. Tak naši susedia majú česť vodnopólové Majstrovstvá Európy organizovať dvakrát zaradom. Práve Chorvátsko bolo hostiteľom aj v roku 2022, ibaže sa vtedy hralo v auguste a v septembri. Zaujímavo je to, že práve Chorváti získali zlato a majú jedinečnú príležitosť titul majstra Európy obhajovať na domácej pôde či v domácom bazéne.

Domáca selekcia turnaj otvorí vo večernom termíne v Dubrovníku a rivalom im bude Španielsko, bronzový tím z posledných Majstrovstiev sveta, ale aj Európy, takže ihneď na štarte budeme mať vodnopólové derby.

Na súťaži hrá 16 reprezentácií, znovu sú rozvrhnuté do štyroch skupín. Srbsko sa nachádza v skupine C a naši turnaj otvoria už podvečer a rivalom je Izrael. Okrem tejto selekcie v našej skupine sú ešte aj Nemecko a Malta, takže je jasné, že je Srbsko absolútnym favoritom. Bez ohľadu na oveľa slabšie a skromnejšie vydania na posledných európskych a svetových podujatiach by všetko okrem prvého miesta bolo prekvapením, ale aj rozčarovaním.

Tréner Uroš Stevanović na turnaj pozval 15 hráčov a medzi nimi je aj Dušan Mandić, ktorý v tíme jedno obdobie nebol. Mandić vlani nehral za reprezentáciu a dôvodom bolo jeho odstránenie z tímu Novi Beograd. Čo po tom bolo treba pátrať, ale Mandić vtedy informoval Stevanovića, že sa do reprezentácie bude môcť vrátiť neskoršie, čiže v roku 2024.

Tak je teraz znovu v tíme a okrem neho sú tu aj ďalší dvojnásobní olympijskí víťazi: Nikola Jakšić, Sava Ranđelović a Branislav Mitrović. Okrem týchto skúsených športovcov srbskú výpravu tvoria aj Radoslav Filipović, Viktor Rašović, Radomir Drašović, Petar Jakšić, Strahinja Rašović, Marko Radulović, Nikola Lukić, Vuk Milojević, Nemanja Ubović, Nemanja Vico a Đorđe Lazić.

Aké sú možnosti Srbska?

Určité obdobie bola naša reprezentácia absolútne dominantná – v období rokov 2012 až 2018 sme získali štyri zlaté medaily na Majstrovstvách Európy po sebe, zlato na MS 2015 a na Olympijských hrách v Riu a v Tokiu. Po epizóde v Japonsku došlo k zmene generácie (pravda, jednotlivci sa vrátili), takže sme na posledných majstrovstvách bez medaily, ale už ani nie v kruhu najväčších favoritov.

Na MS 2019 a 2022 bolo obsadené piate miesto, na ME 2020 tiež piate a kulminovalo to práve na predchádzajúcom kontinentálnom podujatí, keď sme finišovali ako deviati. Naši vtedy katastrofálne v skupine prehrali proti Maďarsku a v play-off nás vyradilo Francúzsko. V takej nálade sme potom ledva po penaltách prekonali Holandsko, neskoršie Rumunsko.

Pozitívnu náladu nám naši hráči vrátili na minuloročnom šampionáte sveta v Japonsku, kde postúpili do semifinále, ale skončili na štvrtom mieste. V lete naši v play-off porazili hostiteľa, a potom vo štvrťfinále po penaltách silné Taliansko. Predsa proti Grécku v semifinále a Španielsku v boji o bronz sme čeliť nedokázali.

Akokoľvek Majstrovstvá Európy 2024 v Chorvátsku sú celkom novou súťažou a príležitosť vodné pólo vrátiť tam, kam aj patrí.

Nezabudnime ani na naše dievčatá, ktoré v Holandsku zohrajú v skupine s Tureckom, Rumunskom a Českom. Dievčatá zatiaľ výraznejší úspech nemali a najlepším výkonom je ôsme miesto z Majstrovstiev Európy v roku 2006.