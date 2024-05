Novozvolená predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová vyhlásila, že sa jej práca bude zameriavať na pokračovanie a ukončenie všetkých infraštruktúrnych projektov, ktoré začalo predošlé zloženie Pokrajinskej vlády, ako aj tie, ktoré sa realizujú spolu s vládou Srbska.

„Sú to projekty, ktoré sú prezentované v Národnom pláne do roku 2027, ako aj v rámci plánu Skok do budúcnosti. Väčší dôraz budeme klásť aj na kultúru, ustanovizne kultúry a riešenie ich problémov,“ povedala Gojkovićová a doložila, že túto problematiku plánujú riešiť v spolupráci s Ministerstvom kultúry.

Dôraz bude aj na otázke rodovej rovnosti, ako aj ochrane životného prostredia.