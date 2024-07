Do staropazovského Gymnázia Branka Radičevića v školskom roku 2024/2025 plánovali zapísať 112 žiakov. Po druhom zápisnom kole do tried všeobecného odboru sa zapísalo 93 žiakov, čo znamená, že pre augustovú zápisnú lehotu zostalo voľných ešte 19 miest.

V Ekonomicko-obchodnej škole Vuka Karadžića sú po druhom zápisnom kole vyplnené všetky kapacity. Túto školu od septembra bude navštevovať maximálny počet – 196 žiakov prvých ročníkov. V prvom zápisnom kole sa do tejto školy zapísalo 193 žiakov a traja žiaci pribudli v druhom zápisnom kole, ktorí sa zapísali do nového odboru – hotelový a reštauračný technik. Tento nový štvorročný odbor bude navštevovať 28 žiakov, z ktorých 8 sa bude vzdelávať podľa duálneho vzdelávania. V Ekonomicko-obchodnej škole Vuka Karadžića sa do štvorročných odborov – turistický technik, finančný a účtovnícky technik, ekonomický technik a právnicko-podnikateľský technik zapísalo po 28 žiakov. V trojročných odboroch – obchodník je zapísaných 14 žiakov, z ktorých 2 podľa duálneho vzdelávania, cukrár – zapísalo sa 14 žiakov a všetci podľa duálneho vzdelávania a v odbore kuchár je zapísaných 28 žiakov, z ktorých 2 podľa duálneho vzdelávania.

V strednej Technickej škole je úhrnne zapísaných 183 žiakov a voľných miest zostalo iba 10. Po druhom zápisnom kole ešte traja žiaci sa rozhodli pre túto staropazovskú odbornú školu: dvaja pre odbor operatér rezného obrábania, kde pre augustový zápis zostali tri voľné miesta a jeden žiak pre smer technik mechatroniky, kde pre augustovú zápisnú lehotu zostalo ešte 7 voľných miest.