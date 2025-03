Facebooková skupina Mamy Petrovčanky aj tohto roku v spolupráci s Červeným krížom Báčsky Petrovec organizuje zbierku, ktorou znovu potešia ženy zo sociálne slabších rodín k ich sviatku – Medzinárodnému dňu žien.

Z toho dôvodu vyzývajú všetkých, ktorí chcú prispieť k ich zbierke, aby do 6. marca do miestností Červeného kríža od 10. do 14. hodiny priniesli ľubovoľné kozmetické výrobky (dekoratívnu kozmetiku, pleťovú kozmetiku alebo kozmetiku na hygienu), čokolády a papierové tašky.

Pripomíname, že toto nie je ich jediná akcia. Členky tejto facebookovej skupiny každoročne realizujú aj zbierku vianočných balíkov, ktorými potešia početné deti zo sociálne slabších rodín.