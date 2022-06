Stredobodom pozornosti členov Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku na zasadnutí v sobotu 25. júna v Petrovci bola informácia ohľadom dočasného pozastavenia MSS vydávať Písomné svedectvo o slovenskej národnosti alebo slovenskom etnickom pôvode a slovenskom kultúrno-jazykovom povedomí. O tejto otázke, ako aj o nastávajúcich Slovenských národných slávnostiach sa viedla obsiahla, na momenty polemická rozprava. Členovia Správnej rady však boli príliš jednotní v rozhodovaní o účasti MSS na nadchádzajúcich voľbách do NRSNM a určení pravidiel pre tie voľby.

Totižto s jedným hlasom proti a jedným zdržaným SR MSS rozhodla, že sa Matica zúčastní volieb, a potom jednohlasne schválili aj rozhodnutie o zostavovaní listiny a podmienkach, ktoré musí splniť uchádzač o člena na matičnej listine. Zasadnutia sa ako hostia zúčastnili aj tretí tajomník na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Srbsku Boris Konček a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

Tak ako sa aj očakávalo, hladinu znovu rozvírila kauza týkajúca sa dočasného pozastavenia MSS vydávať Písomné svedectvo o slovenskej národnosti alebo slovenskom etnickom pôvode a slovenskom kultúrno-jazykovom povedomí. V príliš polemickej rozprave bolo počuť kritické slová tak na účet Matice, ktorá dovolila, aby sa jej meno zneužívalo tým, že sú vydávané potvrdenia aj osobám, ktoré na to nespĺňali podmienky, a že ich vydávali osoby, ktoré na to nemali právo. Na druhej strane bolo počuť, že MOMS Padina, na ktorý sa priamo ukazuje prstom, ale aj mnohé iné MOMS – vydávali iba potvrdenie o členstve v Matici a nič iné. Na to síce nemali právo, ale Úrad v uplynulom období vyše štyroch rokov na základe takých potvrdení vydával krajanské preukazy. Bolo tiež počuť mienku, že sa Úrad správa príliš nekorektne a že nemusel až tak radikálne zakročiť a pozastaviť vydávanie tohto svedectva, čiže bolo omnoho jednoduchšie žiadosti s podozrivými dokladmi odmietnuť. V súvislosti s touto otázkou niektorí členovia Správnej rady sa pohoršovali aj nad Úradom navrhovaným modelom evidencie členstva MSS, ktorá si podľa ich mienky vyžaduje mnoho práce. Totižto z Úradu prišiel návrh, podľa ktorého by evidencia členov Matice mala okrem poradového čísla a mena a priezviska obsahovať aj dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, národnosť, vznik členstva vrátane aj prechod z jedného do druhého MOMS, zánik členstva, vydané písomné svedectvo. K tomu sa žiada aktualizované zoznamy členov MOMS podpísané zostavovateľom a opečiatkované dvakrát ročne zasielať do Úradu. Účastníci v rozprave pripomenuli, že je príliš nereálne očakávať od MOMS, aby všetky tie údaje pozbierali. MOMS-y na to jednoducho nemajú kapacity. Možno ak by sa evidencia so všetkými týmito údajmi začala viesť odteraz a do budúcna pre nových členov. Zároveň pripomenuli, že v miestnych odboroch všetci robia dobrovoľne, čiže zdarma, mimo svojich každodenných záväzkov, pretože im je Slovač pri srdci a chcú sa pričiniť o to, aby sa na týchto priestoroch čím dlhšie zachovala, a takéto požiadavky z materskej krajiny im tú prácu iba sťažujú. V konečnom dôsledku v súvislosti s touto otázkou Správna rada oprávnila predsedu MSS, aby s predsedom a inými zamestnancami v Úrade rokovali o tejto otázke a snažili sa ju čím skôr doriešiť vrátane aj žiadaných nových údajov v zozname členov.

Slovenské národné slávnosti 2022

V súvislosti s prípravou nadchádzajúcich Slovenských národných slávností predseda MSS Branislav Kulík informoval, že organizátori rozhodli, že tohtoročné SNS budú v druhý augustový víkend – v dňoch 12. až 14. augusta, s tým, že vo štvrtok 11. augusta MSS zorganizuje okrúhly stôl a niektoré podujatia aj skôr a aj mimo Petrovca. Tohtoročné SNS sa budú niesť v znamení dvoch významných jubileí. Prvý je 30 rokov od obnovenia SNS a pri tejto príležitosti počas valného zhromaždenia MSS bude premietaný aj polhodinový dokumentárny film, ktorý pripravujú Katarína Melegová-Melichová a Michal Spevák. Druhé významné jubileum je 90 rokov od založenia Matice slovenskej v Srbsku, vtedy v Juhoslávii. Scenár pre dva galakoncerty – dospelých a detí pripraví Anna Horvátová a začiatok galakoncertu folklórnych súborov bude posunutý o hodinu skôr. Otvárací program má na starosti Národnostná rada a nateraz ešte nie je určený režisér, kým Obec Báčsky Petrovec určuje náplň programu na Námestí slobody v Petrovci. Okrem toho dohodnuté je, že obec zašle obežník do všetkých podnikov, ktoré plánujú organizovať ľudové veselice, aby angažovali slovenskú hudbu.

Nuž a potom v rozprave najviac pozornosti bolo venované práve hudbe na SNS. Totižto prvý predseda obnovenej MSS Michal Spevák konštatoval, že je neprimerané, aby program SNS vyvrcholil koncertom estrádnej hviezdy (Nedy Ukraden, pozn. vlh), namiesto, ako tomu bolo doteraz, galakoncertom folklórnych súborov s niekoľko stovkami účastníkov. Po tom, čo predseda MSS Branislav Kulík dementoval M. Speváka a povedal, že SNS aj naďalej vrcholia galakoncertom a že je koncert estrádnej hviezdy iba sprievodným podujatím, podpredsedníčka MSS Anna Horvátová vysvetlila, že začiatok galakoncertu nie je podmienený začiatkom koncertu na námestí, ale kvôli defilé, lebo vlani účastníci defilovali už v polotme. Následne bolo počuť mienky za a proti. Väčšina diskutérov totiž nemá nič proti srbskej hudbe, ale vraj na Slovenských národných slávnostiach by sa mala počúvať slovenská hudba, lebo je to predsa jediný sviatok tunajších Slovákov. Na druhej strane bolo počuť aj konštatácie, že žijeme v srbskom štáte, a nemôžeme trvať výlučne na slovenskej hudbe. Dokonca treba prihliadať aj na vkus mladých generácií, ktorí radi počúvajú aj srbskú hudbu. Niekto si však všimol aj to, že na koncertoch na Námestí slobody sa aj v minulosti hlavne nespievalo po slovensky, ale rôzne rockové skupiny spievali buď po srbsky, alebo po anglicky. Odznela aj mienka, že takéto obsahy sú primeranejšie Dňu Petrovca, keďže Petrovec má aj obyvateľov, ktorí nie sú Slováci. Mimo tejto témy bolo počuť aj návrhy, aby jednotlivé časti programu, ako sú výstavy, alebo aj film z príležitosti 90-ročnice založenia Matice boli prezentované aj v iných dedinách, v ktorých žijú Slováci. Navrhnuté je aj, aby výstava, ktorú pripravili MOMS-y k 30. výročiu obnovenia Matice, a ktorá nebola prezentovaná pre pandémiu, bola postavená a ukázaná návštevníkom s malým oneskorením na tohtoročných Slávnostiach.

Na záver Anna-Andrea Holíková predostrela program stretnutia študentov v Báčskej Palanke. Povedala, že uvažovali o tom, ako urobiť lákavejším pobyt v Báčskej Palanke, a rozhodli, že voľné poobedie bude v kúpaní pri Dunaji, na jazere Tikvara. Vo večerných hodinách je naplánovaná prechádzka mestom, návšteva múzea, slávnostný program a zábava. Zároveň vyzvala všetkých členov SR a predsedov MOMS, aby oslovili študentov vo svojom prostredí, aby prišli na stretnutie do Báčskej Palanky a aby sa aj tým spôsobom pripútali k matičnej činnosti a zároveň pestovali vzťah mladých so staršou generáciou.