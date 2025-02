Počas leta pred nami, konkrétnejšie od 18. do 29. júna na programe budú jubilejné 40. Majstrovstvá Európy basketbalistiek. Zorganizujú ich až štyri krajiny – Česko, Nemecko, Taliansko a Grécko. Uvedené krajiny a ich reprezentácie tak postup na záverečný turnaj mali zabezpečený s dňom rozhodnutia o organizátoroch turnaja, kým ostatných 12 účastníkov ponúkne kvalifikácia, ktorá sa v týchto dňoch práve končí.

Pre nás je najdôležitejšie to, že si postup vybojovala aj naša reprezentácia, ktorá v skupine s Portugalskom, Severným Macedónskom a Ukrajinou bola veľkým favoritom, čo nakoniec naše dievčatá na palubovke aj potvrdili. Práve vo štvrtok zohrali zápas piateho kola v Belehrade proti Severnému Macedónsku a vyhrali veľmi presvedčivo, výsledkom 105 : 60.

Zaujímavo, že dosiahli takmer identický výsledok ako aj v novembri proti tomuto súperovi, keď v Skopje naše hráčky vyhrali 103 : 60. V ani jednom zápase a v ani jednom momente Srbsko nemalo ťažkosti a triumf nebol v otázke. Zostal ešte súboj s Portugalskom v nedeľu za chotárom v meste Coimbra, kde Srbsko znovu bude veľkým favoritom. Inak proti Portugalsku sme v prvom stretnutí doma vyhrali až 71 : 37.

Srbsko je maximálne a postup na šampionát má zabezpečený. Iba v prípade, že naša reprezentácia proti Portugalsku prehrá s viac ako 34-bodovým mankom, sa udeje, že Portugalsko preskočí našu reprezentáciu, čo je vlastne len teória.

Tak ešte jedna kvalifikácia bude úspešne zdolaná a po odchode niektorých veľmi významných hráčok z reprezentácie, ktoré sa s národným tímom rozlúčili po Olympijských hrách v Paríži, je dobre to, že aj nová generácia za sebou má dobré vydanie v kvalifikácii, a tým získala sebadôveru, ktorá je skutočne nevyhnutná na hranie na najvyššej úrovni, tak európskej, ako aj svetovej.

Andersonová a Nogićová aj proti našim južným susedkám vynikli, dali po 21 bodov a už po prvom polčase malo Srbsko dvadsaťbodový náskok. Ten sa neustále zvyšoval a kulminoval po štvrtej štvrtine, v ktorej Srbsko vyhralo až 31 : 11.

Ako sme spomenuli, Srbsko je na záverečnom turnaji a pridalo sa hostiteľským selekciám, ako aj Švédsku, Turecku, Francúzsku a Španielsku, čiže tímom, ktoré tiež úspešne zdolali kvalifikáciu.

Po poslednom kole, ktoré je na programe v nedeľu, kompletizované budú všetky skupiny. Postúpi osem víťazov, ako aj štyri najlepšie selekcie z pozície dva. Tie zatiaľ vlastnia Litva, Portugalsko, Veľká Británia a Čierna Hora. Predsa posledné kolo bude rozhodujúce a na chyby spomenutých celkov čakajú Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko a Lotyšsko.

Zaujímavo je to, že hostiteľské krajiny tiež hrajú v kvalifikačných termínoch, ale ich FIBA spojila do jednej skupiny. Sú to v podstate priateľské zápasy, ktoré nevplývajú na to, či Nemecko, Taliansko, Grécko a Česko na záverečnom turnaji zohrajú.

Od samostatnosti v roku 2006 si Srbsko nechalo ujsť len Majstrovstvá Európy v roku 2011 v Poľsku. Predtým v rokoch 2007 a 2009 neboli dosiahnuté významnejšie úspechy, ale už od roku 2013, keď Srbky postúpili do semifinále, začali pribúdať úspechy ženskej reprezentácie.

Od toho turnaja sme získali dve zlaté medaily na ME v rokoch 2015 a 2021, ako aj bronz v roku 2019.

Nezabudnime ani na to, že ženská srbská basketbalová reprezentácia na Olympijských hrách hrala trikrát zaradom, v rokoch 2016, 2020 (2021) a 2024. V Riu bol získaný bronz, v Tokiu sme postúpili do semifinále a v Paríži naše dievčatá vystúpili vo štvrťfinále.

Už na Majstrovstvách Európy počas leta pred nami uvidíme, ako zmena generácie prebieha a či ženský basketbal stojí na pevných nohách alebo nie.