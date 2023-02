Podujatie Zima s knihou a projektom Biblio uskutočnené bolo 24. februára v Padine. Tradične aj tohto roku hostiteľom bola Obecná knižnica Kovačica, oddelenie v Padine. Ako sám vynovený názov literárneho podujatia hovorí, okrem Slovenského vydavateľského centra a Slovenského kultúrneho klubu, tohto roku je nositeľom podujatia aj projekt Biblio, ktorý zastrešuje Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrice.

Už 16. ročník podujatia Zima s knihou bol usporiadaný v miestnostiach padinskej základnej školy a predovšetkým bol venovaný detskej literatúre. Predstavená bola kniha pre deti Mišozemšťan autora Jána Žolnaja, autora detskej literatúry, televízneho rozprávača a divadelného herca.

Prítomných na začiatku privítala moderátorka Elenka Ďurišová, ktorá potom slovo odovzdala Vladimírovi Valentíkovi, riaditeľovi Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. Valentík vo svojom prejave hovoril o vydavateľskej činnosti SVC a predstavil aj celkovú minuloročnú produkciu, presnejšie 15 kníh, ktoré okrem kvalitného obsahu sú aj bohato grafický upravené a plnofarebne tlačené. Keď ide o projekt Biblio, podľa slov Vladimíra Valentíka, je to trojročný projekt, ktorý má odborné pomenovanie – Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority. Cieľom projektu je vytvorenie bibliografického súpisu kníh, ktoré vychádzali na Dolnej zemi od samého začiatku až po súčasnosť. Na tento spôsob sa umožní učiteľom a žiakom jednoduchšie používať a vyhľadávať existujúcu literatúru o slovenskej menšine na týchto priestoroch z rôznych odborov, ako sú historiografia, národopis, literatúra, divadlo a podobné.

Následne sa slova ujal aj sám autor knihy Mišozemšťan, Ján Žolnaj, ktorý hovoril o svojom diele. Kniha Mišozemšťan patrí ku detskej literatúre a obsahuje 28 krátkych, humoristicko-edukačných rozprávok o dobrodružstvách hlavného hrdinu Miša. Je to vlastne pokračovanie prvej knihy Čaroslovník, ktorú Ján Žolnaj vydal v roku 2019. Knihy vznikli na základe detskej relácie Čaroslovník, ktorú vysielala RTV Vojvodina. No, samé začiatky sa mohli spočiatku vidieť aj na stranách detského časopisu Zornička, kde Žolnaj tvoril slovník a na vtipný a deťom blízky spôsob vysvetľoval význam jednotlivých slov. Autorom ilustrácií oboch kníh je akademický maliar Đula Šanta. Podľa slov autora Žolnaja, každá rozprávka obsahuje aspoň jedno zaujímavé slovko, ktoré najmladší čitatelia možno ešte nepočuli. On na tomto podujatí prečítal aj jednu rozprávku z knihy a svojím humoristickým prednesom vidno zabavil najmladších prítomných. „Som prešťastný, že deti ešte stále majú záujem o knihy a že ich baví čítať. Keď vidím, že deti vnímajú obsah mojich kníh a že sa dokážu úprimne nasmiať, keď im prečítam rozprávku, to mi dáva vôľu pokračovať aj ďalej v tomto, čo robím,“ povedal Ján Žolnaj.

Večierok spestrili aj najmladší členovia literárnej a recitačnej sekcie Obecnej knižnice Kovačica, oddelení v Padine, ktorí predniesli dve scénky z prezentovanej knihy. Pri príprave scénok im pomohla učiteľka Zuzana Valentová.

V rámci manifestácii, riaditeľ SVC, Vladimír Valentík, odovzdal knihovníčke Zdenke Obšustovej 15 nových kníh, ktoré SVC vydalo minulého roku, aby boli k dispozícii aj padinským čitateľom.

Po skončení podujatia v Padine, prezentácia kníh pokračovala v Kovačici. Zima s knihou a projektom Biblio bude pokračovať aj ďalej počas februára a marca a bude ukončená počas divadelného festivalu DIDA v Pivnici.