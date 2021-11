Rušno a veselo bolo vo štvrtok 25. novembra v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne, keď uvítali umeleckú karavánu Zmajových detských hier, patriacu Medzinárodnému centru pre jazyky a literatúru.

Pokrajinský projekt, do ktorého patrila i návšteva kulpínskej školy, je zameraný na viacjazyčnosť. Kulpínska základná škola je dvojjazyková, takže zodpovedá takému modelu.

Obsahovo karavána Zmajových detských hier v tejto škole bola zameraná na dve dielne: v slovenčine a v srbčine. Dielňu po slovensky, zameranú na slovenský jazyk a literatúru, viedol mladý spisovateľ Miroslav Gašpar. Kulpínski žiaci sa ochotne zapájali do práce dielne. V srbčine mladá multimediálna umelkyňa Marijana Kinđerová-Petrićová predstavila časť svojej tvorby. Táto umelkyňa bola ilustrátorkou knihy, ktorú vydali Zmajove detské hry pomenovanej Romanske bajke. V rámci dielne so žiakmi srbských tried predstavila svoje ilustrácie, ktoré boli zaradené do knihy a deti kreatívnym spôsobom vypracúvali vtáčiky z papiera podľa vzoru spomenutých ilustrácií.

Po skončení dielní v učebniach v aule školy bol minikoncert hudobníka, skladateľa a vokálneho sólistu Aleksandra Baluša-Gonza, ktorý hrá na gitare hudbu na verše Jovana Jovanovića Zmaja.







Cieľom podujatia bolo priblížiť tvorbu J. J. Zmaja, veľkého novosadského a vojvodinského spisovateľa. Projektom sa majú deťom priblížiť čitateľské zvyky a posmeliť ich, aby sa pokúsili aj písať a aby sa venovali čítaniu. Slovom, aby svoju obrazotvornosť a kreativitu naplno využili.

Hosťovanie v kulpínskej škole malo za cieľ aj podnietiť žiakov, aby častejšie chodili do školskej knižnice a naplno využívali jej potenciál.