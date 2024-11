Všetci, ktorí plánujú po Novom roku ísť do dôchodku, mali by vedieť, že o necelé dva mesiace vstúpia do platnosti nové pravidlá. Podľa predpisov podmienkou na odchod žien do dôchodku od 1. januára bude, aby mali najmenej 63 rokov a 10 mesiacov života.

Podľa Vladimira Stankovića, riaditeľa sektoru na získavanie práv z dôchodcovského a invalidného poistenia Fondu penzijného a invalidného poistenia, je tendencia, aby sa vek na odchod do dôchodku u mužov a u žien vyrovnali.

Stanković pre RTS vyhlásil, že treba urobiť rozdiel medzi starobným a predčasným starobným dôchodkom. Ako povedal, keď ide o starobné dôchodky, podmienka, ktorá sa vzťahuje na mužov, je dozadu niekoľko rokov nezmenená, a to je 65 rokov života a najmenej 15 odpracovaných rokov.

Keď ide o ženy, tá podmienka sa z roka na rok posúva – v tomto momente je to 63 rokov a 8 mesiacov a už od nasledujúceho roka to bude už o dva mesiace viac, vlastne 63 rokov a 10 mesiacov. Ako uviedol, táto podmienka sa bude posúvať každoročne o 2 mesiace, čo znamená, že do roku 2032 podmienka na odchod do starobného dôchodku pre mužov a ženy bude rovnaká.