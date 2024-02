Klub čitateľov Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci z iniciatívy členov knižnice obnovuje svoje pôsobenie vo štvrtok 29. februára 2024. Po niekoľkoročnej prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu prvé stretnutie bude vlastne dohovor o náplni týchto čitateľských večierkov. V závislosti od počtu účastníkov bude v Detskom kútiku alebo v čitárni knižnice o 18. hodine.

„Máme zo desať našich členov, ktorí aj v uplynulom období pravidelne chodievali na tieto stretnutia čitateľov, a práve tí navrhli obnoviť túto prax. Verím, že ich postupne budeme mať aj viac. V náplni Klubu čitateľov je výmena dojmov z tej-ktorej prečítanej knihy, sugerovanie na čítanie určitého titulu alebo na dielo konkrétneho autora,“ povedala nám riaditeľka Knižnice Štefana Homolu Vesna Valihorová-Filipovićová.

Tieto čitateľské stretnutia charakterizuje otvorenosť a voľný výber témy a prezentácie. Od samotných členov závisí, či si povedia, že do budúceho sústredenia budú čítať diela toho istého autora, prípadne i ten istý titul a v diskusii sa dopracujú k nejakému spoločnému záveru. Prípadne budú analyzovať jednotlivé postavy v prečítaných dielach. Otázne pre záujemcov už pred týmto prvým stretnutím bolo i to, pre ktorú vekovú kategóriu je tento klub otvorený. Nuž v prvej chvíli je to pre dospelých, pravdaže sa môžu zúčastniť i mládežníci, a ak bude veľký záujem, možno sa vyprofilujú osobitné skupiny pre mladších a starších čitateľov.

Stretnutia v Klube čitateľov Knižnice Štefana Homolu budú prebiehať posledný štvrtok v mesiaci. V marci ten termín bude skorigovaný, lebo sú tam veľkonočné sviatky, ale v každom prípade i to bude dohovorené spolu so zamestnancami knižnice.