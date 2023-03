V pondelok 27. marca Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva zverejnilo, že konečný dátum na obnovenie elektronického poľnohospodárskeho gazdovstva (v systéme eAgrar) nebude stanovený, čiže poľnohospodári sa majú možnosť neobmedzene prihlasovať do systému, ale budú musieť sledovať verejné výzvy.

Netreba preto podliehať panike, lebo času, ako vidieť, je celkom dosť. Prvá verejná výzva bude zverejnená 3. apríla a bude sa týkať subvencií na obrábateľnú pôdu. Táto výzva bude otvorená 45 dní, presnejšie do 15. mája, aby mali poľnohospodári nadostač času na prihlásenie hektárov obrábateľnej pôdy.

Samozrejme, netýka sa prihlasovanie iba obrábateľnej pôdy. Napríklad subvencovanie mlieka sa bude prihlasovať od 3. do 15. apríla (prvý kvartál), včelári počty včelích rodín majú prihlásiť od 1. do 20. mája, potom dobytkári budú prihlasovať kusy dobytka od 10. apríla do 10. mája a pod.

Viac informácií o verejných výzvach sa dočítate na stránke eAgrar.