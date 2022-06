Maďarsko zvýhodnené ceny palív určilo iba pre domácich, ale od včera aj pre obyvateľov Srbska a Slovinska.

Susedné Maďarsko už viac nebude príťažlivé z hľadiska lacného tankovania. Po vypuknutí vojny na východe ceny paliva vo všetkých krajinách EÚ, ako aj v kandidátskych krajinách drasticky stúpli. Maďarsko v tomto však plávalo veľmi dobre a držalo si od novembra cenu 1,27 eura za liter. Vo štvrtok 27. mája, šéf maďarského úradu vlády Gergely Gulyás informoval, že po tejto cene si budú môcť natankovať už iba obyvatelia Maďarska, presnejšie autá s maďarskými evidenčnými číslami vozidiel. Spôsobil to fakt, že obyvatelia susedných krajín začali intenzívne tankovať v Maďarsku, čo spôsobilo problémy s dodávaním pohonných hmôt.

Na hraniciach sa vyvinul tzv. benzínový turizmus, ktorý ohrozil zásoby paliva. Podľa šéfa maďarského úradu vlády ľudia zneužili pozíciu Maďarska, ktoré si drží cenu 480 forintov za liter (1,27 eura), kým v Európe za liter zaplatia od 700 do 900 forintov. Zaujímavosťou je, že po tom, ako bol zverejnený zákaz tankovania zľavneného paliva do áut so zahraničnými evidenčnými číslami, predsa vznikli výnimky. Sú medzi nimi Srbsko a Slovinsko. Maďarská vláda toto rozhodnutie urobila z dôvodu, že v Srbsku a Slovinsku je vládami stanovená najvyššia hodnota paliva, ktorá sa nemôže prekročiť. Obyvatelia Srbska a Slovinska si teda budú môcť tankovať v Maďarsku za zvýhodnené ceny.

