Ministerstvo informácií a telekomunikácií vlády Srbska oznámilo, že Národné kontaktné centrum Ministerstva informácií a telekomunikácií pre bezpečnosť detí na internete počas minulého roku realizovalo 137 vzdelávacích programov v základných a stredných školách, škôlkach, v knižniciach a v športových kempoch v celom Srbsku, čo je o 17 viac v porovnaní s rokom 2023.

Zdôrazňujú, že Národné kontaktné centrum v roku 2024 po prvýkrát prekročilo hranice Srbska a realizovalo vzdelávacie programy v Bosne a Hercegovine a Čiernej Hore.

Počas tohto roku sa plánuje rozšírenie činnosti Národného kontaktného centra do Slovinska, Chorvátska, Severného Macedónska, ako aj do mnohých západných krajín, ako aj do Izraela, Líbye.

Národné kontaktné centrum pre bezpečnosť detí na internete zaevidovalo počas roka 2024 celkovo 5 474 komunikácií, z toho 3 776 telefonátov, 1 561 emailov a 137 cez sociálne siete. Urobili sa veľké kroky v oblasti vzdelávania rodičov, starých rodičov o digitálnej bezpečnosti, ako aj ich oboznámenia s obsahom, ktorý deti na internete konzumujú, a nebezpečenstvami, ktoré sa za ním skrývajú, ako aj s možnosťami ochrany.

