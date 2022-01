Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 10. 1. do 14. 1. došlo k zvýšenej aktivite účastníkov komoditnej burzy, ale aj k zvýšeniu cien poľnohospodárskych primárnych produktov. Celkový obrat za tento týždeň bol 4 284 ton, ktorých finančná hodnota bola 150 322 450,00 dinárov.

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, keď nebol dopyt po kukurici zo strany exportérov a domácich spracovateľov, priniesol minulý týždeň zmeny v podobe väčšieho záujmu o jej nákup. Na strane ponuky neboli veľké množstvá, čo malo za následok zvýšenie ceny. Burzové kontrakty v parite FCA boli realizované v cenovom rozpätí od 25,50 do 25,90 din./kg bez DPH, resp. 26,60 din./kg bez DPH na CPT. Kukurica so zvýšeným percentom vlhkosti sa obchodovala od 25,00 do 25,20 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 25,59 din./kg bez DPH, čo je nárast o 2,52 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Pšenica mala začiatkom týždňa stúpajúcu tendenciu. Rovnako ako pri kukurici, nedostatok ponuky bol citeľný. Kúpne zmluvy sa uzatvárali od 31,40 do 31,50 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 31,09 din./kg bez DPH, čo je mierny nárast o 0,31 % v porovnaní s predchádzajúcimi porovnávacími údajmi.

Intenzívny dopyt na trhu so sójou viedol k zvýšeniu cien. Rovnako ako v minulom období je badateľná zdržanlivosť predajcov. Kúpno-predajné zmluvy boli uzavreté v cenovom rozpätí od 72,50 do 72,70 din./kg bez DPH. Zákaznícku štruktúru tvorili najmä domáci spracovatelia a obchodníci. Menší dovoz tejto olejniny, ktorý pokračoval aj v decembri, neovplyvnil tvorbu a pokles domácej ceny. Priemerná cena sóje bola 72,60 din./kg bez DPH, čo je nárast o 1,54 %.







Ruská UREA, balík 500/1 bola obchodovaná za cenu 107,00 din./kg bez DPH. Cena AN bola 84,07 din./kg bez DPH.