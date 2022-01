Spoločnosť Air Serbia informuje, že pokračuje s rozširovaním siete priamych letov z Belehradu.

Od 3. júna lietadlá srbskej spoločnosti budú priamo letieť do nemeckého Hannoveru, od 6. júna do Nürnbergu a od 7. júna do rakúskeho Salzburgu.

Týmto rozšírením siete z Belehradu do Nemecka bude 6 priamych odletov: do Berlínu, Frankfurtu, Düsseldorfu, Stuttgartu, Nürnbergu a Hannoveru, ako aj dva z Nišu: na letiská Frankfurt-Hahn a Kolín.

Ako pre Tanjug vyhlásil manažér plánovania letového poriadku v Air Serbia Bojan Aranđelović, nemecký trh bol vždy veľmi dôležitý pre našu leteckú spoločnosť.

