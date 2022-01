Hádzanárska reprezentácia Švédska sa včera stala majstrom Európy triumfom nad Španielskom vo finále výsledkom 27 : 26.

Na jednom z najabsurdnejších turnajov, ktorý tak hodnotíme predovšetkým pre pandémiu a nezmysli, ktoré sa udiali počas priebehu podujatia, sa Švédi zaslúžene stali šampiónmi, aj keď pred začiatkom majstrovstiev takmer nikto nepočítal s touto reprezentáciou v boji o medaily.

Pre stále aktuálnu nepriaznivú pandemickú situáciu sa EHF predsa rozhodla organizovať turnaj na Slovensku a v Maďarsku. Hráči a vedenie tímov boli neustále testovaní, neraz sa stalo, že počas turnaja boli jednotlivci niekoľkokrát testovaní pozitívne a negatívne. S ohľadom na to, že ME trvali 17 dní je takmer neuveriteľné, že za také krátke obdobie stačili testy ukazovať + a – niekoľkokrát u toho istého človeka. K tomu vraj hral Nikola Karabatić pozitívny. Otestovali ho po stretnutí s Holandskom vo štvrtok, ale v sobotu proti Islandu vystúpil. EHF informovala, že je vraj všetko regulárne a Karabatić za Francúzsko proti Islandu mal právo hrať, lebo „mal mnoho protilátok v organizme“. Čo to znamená, že nemôže nakaziť iných?! Nezmysly…

Bez ohľadu na všetko bol turnaj dohraný a Švédsko je príjemným občerstvením na hádzanárskej scéne. Nie žeby táto škandinávska reprezentácia nemala hádzanársku tradíciu, ale posledné desaťročia neboli na takej úrovni, ako v minulosti keď absolútne dominovali.

Veď je Švédsko rekordérom. Majstrom Európy sa stalo piatykrát, ibaže predchádzajúce tituly pochádzali z obdobia 90. rokov a zo začiatku 21. storočia. Podarilo sa im totiž vyhrať na štyroch z prvých päť ME, kým na piaty titul čakali 20 rokov.

Asi vynikajúcu generáciu Wislandera, Olssona, Lövgrena,Vranješa a ďalších napokon vystriedala nová, ktorá má potenciál vrátiť Švédsko do starých koľajní.

Vedúcim hráčom je výborný Jim Gottfridsson, inak aj MVP majstrovstiev Európy 2022, ktorý už má 29 rokov, ale na vysokej úrovni hrať môže ešte najmenej necelé desaťročie. Sú tu aj mladší Wanne, Claar a iní, takže možno hovoriť o návrate Švédov.

K tomu možno pridať aj fakt, že už niekoľko rokov sa im dobre darilo, iba chýbala tá zlatá medaila z veľkého podujatia.

Švédsko sa vracia na veľkú scénu

Včera sme totiž sledovali svojráznu reprízu finále ME z roku 2018, keďže aj vtedy hrali Švédsko a Španielsko, ibaže úspešnejší boli Španieli. Medzi časom boli strieborní na Olympijských hrách v Londýne, pribúdali štvrťfinále, piate či šieste miesta na ME a MS, ale sa to nehodnotilo ako úspech. Vlani boli druhí na MS v Egypte a konečne prišlo aj dlho čakané zlato.

Ako sme spomenuli, je to ich piaty triumf na kontinentálnom podujatí. Nasledujú Francúzi s troma úspechmi, potom Španieli, Dáni, Nemci a Rusi. Týmto sa zoznam reprezentácií, ktoré boli šampiónmi aj končí, keďže ME ani nemajú takú dlhú tradíciu – prvý turnaj sa totiž realizoval roku 1994.

Striebro získalo Španielsko, veľmi silná hádzanárska reprezentácia. Hrali totiž vo štvrtom finále ME po sebe – dvakrát vyhrali, dvakrát prehrali. Okrem toho, Španielsko sa dostáva medzi štyri najlepšie selekcie pravidelne od roku 2012, sú tu aj úspech z MS či olympijských turnajov.

V Top 4 sú aj bronzoví Dáni, kým Francúzsko zakotvilo na štvrtom mieste. V podstate sú to viac-menej tie isté reprezentácie, ktoré sú takmer na každom turnaji v záverečných kolách.

Kde my patríme?

Keď ide o našu reprezentáciu, tá účasť na ME uzavrela ešte v skupinovej fáze. Vyhrali sme len proti Ukrajine, neuspeli sme proti Chorvátsku a Francúzsku. Objektívne sme mali ťažkú skupinu, ale musíme byť reálni a uznať, že Srbsko nepatrí medzi špičkové hádzanárske krajiny už roky. Najčastejšie zohrávame epizódne postavy a súťaže končíme v polovici, alebo v dolnej časti tabuľky. Už roky je u nás evidentný systematický úpadok v hádzanej a v takých podmienkach ťažko očakávať úspechy. Trošičku optimizmu nám vrátil Toni Gerona, španielsky tréner na našej lavičke, ale práce je ešte mnoho. Dokonca, môžu nás viesť aj najväčší odborníci, ak systematické základy nie sú dobré. Konečné 14. mieste na ME 2022 je našou objektivitou.

Nasledujúci šampionát je na programe roku 2024 v Nemecku, kým je na rok na programe svetový šampionát v Poľsku a Švédsku.