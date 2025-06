Po tom, čo naša basketbalová reprezentácia 3 x 3 získala bronz na svetovom šampionáte v Mongolsku, možno by sme očakávali menej basketbalových udalostí pred nami. Avšak ešte počas trvania podujatia v ďalekej a pre naše podmienky príliš exotickej krajine sa začalo ešte jedno podujatie – Majstrovstvá sveta hráčov do 19 rokov vo Švajčiarsku. Aj na tejto akcii súťaží Srbsko, no ak môžeme hodnotiť na základe úvodných zápasov, bude to pre našu mladú selekciu príliš nepríjemný turnaj.

Na šampionáte totiž účinkuje 16 selekcií, ktoré sú rozvrhnuté do štyroch skupín, pričom reprezentácia Srbska U19 hrá v skupine A. Po prvých dvoch kolách naši majú na konte dve prehry – najprv na otvorení prehrali proti Mali 72 : 70, a potom v druhom kole podľahli aj Argentíne výsledkom 71 : 66.

Po dvoch zápasoch tak Srbsko vlastní poslednú pozíciu v tabuľke. Maximálny je len Nový Zéland, ktorý je naším rivalom v poslednom kole.

Jediným pozitívom je to, že po skupinovej fáze nebude eliminovaná ani jedna reprezentácia, lebo do osemfinále postupujú všetky selekcie. To znamená, že Srbsko, ktoré pravdepodobne aj po odohraní tretieho kola bude posledné, za rivala v osemfinále bude mať oveľa silnejšieho súpera, než sa očakávalo pred štartom majstrovstiev.

Naša skupina sa v prvom eliminačnom kole spája so skupinou B, v ktorej o víťazovi rozhodne posledné kolo, keďže Nemecko a Kanada zatiaľ majú 2:0 a v treťom zápase zohrajú navzájom.

Akokoľvek to dopadne proti Novému Zélandu zajtra, alarm v našom basketbale už musí byť poriadne zapojený, lebo je neuveriteľné, ako naši juniori zohrali prvé dva zápasy na turnaji.

Sme hrdí na prezývku „krajina basketbalu“, ale na základe toho, aké výsledky dosahujú predovšetkým naše mladšie kategórie, je to príliš ohrozené. Potvrdzuje to aj hra ženskej seniorskej reprezentácie, ktorá za sebou má najslabší výkon od roku 2009 a na včera dohranom šampionáte Európy obsadila 13. miesto a v skupine zažila všetky tri prehry.

Každopádne príčinou je zlá práca s mladšími kategóriami, nedostatok systému a ďalšie faktory. Keď vezmeme do úvahy aj fakt, že nositeľmi hry v dvoch našich najväčších kluboch (Partizan a Crvena zvezda) sú cudzinci alebo naši hráči na konci kariéry, budúcnosť je naozaj neistá.

Keď sa vrátime k juniorskému šampionátu sveta a našej skupine, spomenuli sme, že Srbsko má v poslednom kole za súpera Nový Zéland, ktorý sa ukázal ako veľmi kvalitný celok. Najprv v prvom kole prekvapili Argentínu a dosiahli triumf, hoci prvú štvrtinu uzavreli s trinásťbodovým mankom. V druhom kole potom deklasovali Mali, ktoré na štarte porazilo našu selekciu.

O skupine B sme sa zmienili a okrem toho, že Nemecko a Kanada bojujú o prvé miesto, sú v nej ešte Slovinsko a Čína. V skupine C súťažia Izrael, Dominikánska republika, hostiteľ Švajčiarsko a Jordánsko. Do skupiny D sú zaradené selekcie USA, Austrálie, Francúzska a Kamerunu.

Skupinová fáza vrcholí zajtra, zatiaľ čo sa osemfinále bude hrať už pozajtra. Potom bude nasledovať deň oddychu, zatiaľ čo štvrťfinále, semifinále a finále sú na programe od piatka do nedele.

Obhajcom titulu na U19 šampionáte sveta je Španielsko, ktoré na minulom podujatí vo finále porazilo Francúzsko, ale na tohtoročné vydanie sa nekvalifikovalo. Najúspešnejšie sú USA, ktoré majú osem titulov, a Srbsko vyhralo raz, v roku 2007, keď sa šampionát hral v Novom Sade. V poslednom období sa však Srbsko neudržuje na najvyšších pozíciách, aj keď sú to napríklad druhé miesta z rokov 2011 a 2013, či semifinále z roku 2021.

Keď nazrieme aj na ostatné selekcie, mali by sme mať predsa rešpekt aj voči krajinám, v ktorých basketbal nepovažujeme za taký seriózny šport. Napríklad spomenuté Mali bolo v roku 2019 vicemajstrom sveta na šampionáte v Grécku.