Na námestí v Kovačici sa dnes konal tradičný ples maturantov, ktorý každoročne patrí žiakom záverečných ročníkov.
Na plese sa zúčastnili všetci maturanti základných škôl Obce Kovačica, ako aj maturanti kovačického Gymnázia Mihajla Pupina. Program sa začal tradičným tancom, ktorý žiaci dlhší čas nacvičovali spolu s učiteľmi telesnej výchovy. Výsledkom ich spoločnej prípravy bolo vydarené vystúpenie. Program následne pokračoval ďalšími spoločnými tancami. Maturanti si zatancovali čardáš a nechýbalo ani užické kolo.
Po skončení tanečných bodov nasledovalo rozdávanie balónov, počas ktorého si žiaci zaželali želania a ich spoločné vypustenie do oblohy.
Na záver sa žiaci základných škôl presunuli do gymnázia, kde sa konal Deň otvorených dverí. Cieľom návštevy bolo oboznámiť budúcich stredoškolákov s fungovaním školy, jej prostredím a možnosťami.