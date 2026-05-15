V organizácii Skautského oddielu Jánošík z Kovačice od 15. do 17. mája prebieha súťažné a kultúrne podujatie s názvom Stopami insitných maliarov, v ktorom sa zúčastňuje takmer 100 skautov zo Srbska a z Bosny a Hercegoviny.
Skauti budú v tento víkend v Kovačici súťažiť v rámci mladšej a staršej vekovej kategórie. Súťaž zahŕňa rôzne skautské disciplíny a okrem členov domáceho SO Jánošík Kovačica zúčastňujú sa aj skauti z Petrovca na Mlavi, Pančeva, Bielej Crkvy, Perlezu, Belehradu, Subotice, Vareša a Visokého.