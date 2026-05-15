Riaditeľ podniku Expo 2027 Danilo Jerinić vyhlásil, že dnes sa začala oficiálna registrácia dobrovoľníkov na špecializovanú výstavu Expo 2027, ktorá sa v Belehrade otvorí presne o rok, a to, ako uviedol, veľkolepým ceremoniálom.
„Budeme mať veľkolepý otvárací ceremoniál, ktorý pripravuje renomovaná a veľká spoločnosť z Talianska. Bude to niečo najatraktívnejšie, čo sme mali možnosť vidieť tu v Belehrade a v regióne, a vytvoríme to v duchu našej témy Hraj pre ľudstvo: šport a hudba pre všetkých,“ povedal Jerinić.
Ako uviedol, otvárací ceremoniál ukáže, ako hra menila svet a ako sa naši veľkí ľudia, ako napríklad Nikola Tesla či Mihajlo Pupin, podieľali na veľkých zmenách vo svete, ktoré sa diali a ktoré formovali aj to, čo sa vo svete deje dodnes.