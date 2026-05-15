1567 – narodil sa taliansky hudobný skladateľ Claudio Monteverdi, predstaviteľ vrcholnej renesancie a ranného baroka. Je jedným zo zakladateľov opery.
1571 – Tatári vypálili Moskvu.
1602 – moreplavec a kapitán Bartholomew Gosnold pristál pri New Bedforde (Massachusetts), čím sa stal prvým Angličanom, ktorý vstúpil na pobrežie Nového Anglicka.
1848 – v Sriemskych Karlovciach bola vyhlásená Srbská Vojvodina – srbská autonómna oblasť v rámci Rakúskeho cisárstva.
1859 – narodil sa francúzsky fyzik, chemik a objaviteľ piezoelektrického javu Pierre Curie.
1886 – zomrela americká spisovateľka Emily Dickinsonová, počas svojho života takmer anonymná, pretože pred smrťou vydala len päť básní.
1891 – narodil sa ruský spisovateľ Michail Afanasjevič Bulgakov, vyštudovaný lekár. Preslávil sa najmä románom Majster a Margarita, ktorý bol vytlačený v Moskve až v roku 1966, 25 rokov po jeho smrti.
1914 – zomrel srbský literárny kritik a literárny historik Jovan Skerlić, profesor Belehradskej univerzity, člen Srbskej kráľovskej akadémie, najvplyvnejší kritik svojej doby.
1928 – prvý raz sa objavila na verejnosti kreslená postavička Mickey Mouse.
1940 – na trh boli uvedené prvé nylonové pančuchy.
2018 – ruský prezident Vladimir Putin otvoril najdlhší most v Európe, ktorý spája Krym s Krasnodarským krajom, čím sa znížila dopravná izolácia polostrova.