V budove Pokrajinskej vlády dnes odovzdali ocenenia zástupcom 53 najúspešnejších výchovno-vzdelávacích inštitúcií v Autonómnej pokrajine Vojvodine v rámci programu Za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine.
Tento projekt, ktorý sa úspešne realizuje už sedemnásť rokov, bol spustený s cieľom zvyšovať povedomie o význame ochrany životného prostredia a rozvíjať osobnú zodpovednosť u detí a mládeže, ale aj v rámci širšej lokálnej komunity v materských a základných školách po celej Vojvodine.
Nositeľom projektu je Pokrajinský sekretariátu pre urbanizmus a ochranu životného prostredia a v jeho mene sa prihovorila koordinátorka programu a podtajomníčka Brankica Tabaková. Vyjadrila spokojnosť s kontinuitou, ktorú vzdelávacie inštitúcie a partneri pri realizácii preukazujú.
„Pred sedemnástimi rokmi, keď sme s naším programom začínali, to bol pioniersky začiatok. Našou túžbou bolo nasmerovať ekologickú kultúru na jasnú a trvalú cestu. Obdobie, ktoré máme za sebou, ukázalo, že sme sa tohto úsilia nevzdali. Našou spoločnou úlohou je starať sa o naše deti, prinášať osobný vklad a nepoľaviť,“ uviedla Tabaková.
V školskom roku 2025/2026 boli ocenené inštitúcie z územia 30 miest a obcí a medzi nimi aj inštitúcie z: Alibunáru, Báča, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Beočínu, Zreňaninu, Kovačice, Nového Sadu, Plandišta, Starej Pazovy atď