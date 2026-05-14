Po Belehrade obsah tohtoročného Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu prezentovali aj v Novom Sade. Slávnostné otvorenie je naplánované na zajtra, no pre verejnosť bude veľtrh dostupný od soboty 16. mája. Veľtrh bude otvorený do 21. mája a cena lístka je 1 000 dinárov.
Partnerskou krajinou je Česká republika, a to už tretíkrát. Z toho dôvodu sa okrem ministra poľnohospodárstva Srbska Dragana Glamočića slávnostného otvorenia zúčastní aj minister poľnohospodárstva Českej republiky Martin Šebestyán. Ako informoval atašé pre poľnohospodárstvo Veľvyslanectva Českej republiky v Belehrade Vladimír Váňa, veľtrhu sa zúčastní 12 českých spoločností z rôznych oblastí poľnohospodárstva. Prezentovaná bude česká gastronómia a, pravdaže, nebude chýbať ani tradičné čapované české pivo.
„Náš stánok bude v Hale 1. Budú tam zástupcovia 12 spoločností, ponúkať budeme čapované pivo, ako aj niektoré nealkoholické nápoje, v čom nás podporuje spoločnosť Knjaz Miloš, keďže je odnedávna vo vlastníctve českej spoločnosti Mattoni 1873. Samozrejme, pripravovať budeme aj niektoré špeciality českej gastronómie,“ poznamenal Vladimír Váňa.
Aj tohto roku spoločnosť KITE pripravila pre najšťastnejšieho návštevníka veľtrhu hodnotný darček – traktor John Deere 5045D, ktorého cena je približne 25-tisíc eur.
Generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković zdôraznil, že sa očakáva sa účasť 1 200 vystavovateľov zo 40 krajín a zorganizované budú aj početné kolektívne výstavy, ako aj Národná výstava dobytka, ktorú už tradične podporuje Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva. Vystavené bude takmer 750 kusov dobytku.
„Práve pred začiatkom tejto konferencie sme dostali aj údaje o priestore. Otvorený priestor veľtrhu sa bude rozprestierať na 40-tisíc metroch štvorcových, z čoho na 35-tisíc metroch štvorcových budú vystavené stroje a 10-tisíc metrov štvorcových bude tvoriť uzavretý priestor. Rozhodli sme sa uskutočniť slávnostné otvorenie skôr, aby sme naše veľtrhové brány otvorili pre verejnosť už v sobotu ráno o 9.00 hodine. Práve táto sobota bude aj rodinným dňom, aby všetci zainteresovaní mali príležitosť prísť veľtrh,“ povedal riaditeľ Cvetković.