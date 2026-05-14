V aule Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici je nainštalovaná výstava žiackych prác, ktorú včera slávnostne otvorili pre verejnosť.
Výstava vznikla na podnet výzvy zapojiť sa do májových osláv Kovačice prostredníctvom súťaže, v rámci ktorej mali žiaci možnosť umelecky sa prejaviť vo výtvarnej, multimediálnej a literárnej tvorbe na tému Kovačica mojimi očami.
Na úvod výstavy sa prihovoril riaditeľ gymnázia Miroslav Jurica. Po ňom sa slova ujala profesorka výtvarnej kultúry a riaditeľka GIU Saňa Stvorcová, ktorá predstavila mená najúspešnejších účastníkov súťaže.
V kategórii výtvarnej tvorby Grand Prix získala Milica Bugarinová, prvé miesto obsadila Nataša Povolná, druhé miesto si rozdelili Alexandra Babincová a Hana Krišanová a tretie miesto patrilo Nikoline Lei Suchánekovej.
V kategórii multimediálnej tvorby prvé miesto získala Hana Barcová, druhé Ivan Galát a tretie Martin Benka. Výtvarné práce hodnotili profesori výtvarnej kultúry Saňa Stvorcová a Daniel Susa.
Literárne práce hodnotili profesori srbského jazyka Vlasta Kirićová a Igor Suchánek, ako aj profesorka slovenského jazyka Tatjana Bovdišová, ktorá zároveň predstavila mená ocenených žiačok: prvé miesto získala Magdaléna Dragojlovová, druhé Natália Sjantová a tretie Maja Durgalová.
Odmeny pre žiakov zabezpečili Galéria insitného umenia a Obecná knižnica Kovačica.