Titulnú stranu tretieho májového čísla Hlasu ľudu zdobí fotografia z Dňa Hložian v znamení 270. výročia príchodu Slovákov do tejto dediny. Obsiahlejšie príspevky z podujatia prinášame vo viacerých rubrikách.
Vo vstupnej rubrike Týždeň je obvyklý prehľad 168 hodín prezidenta Srbska, ako i príspevky: o návšteve ministerky Mesarovićovej v Báčskom Petrovci ohľadom prác v tamojšej priemyselnej zóne, z 30. zasadnutia NRSNM, na ktorom schválili lokalitu Slovenského centra vojvodinských Slovákov a ďalšie. V rubrike Kronika našich dní z príležitosti Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade uvádzame rozhovor s generálnym riaditeľom Novosadského veľtrhu Slobodanom Cvetkovićom.
V rubrike Naše dediny sme zaznamenali Festival kvetín z Dňa Hložian, republikovú súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry na Gymnáziu Jána Kollára, v Kovačici si pripomenuli storočnicu insitných maliarov Kožíkovej a Strakúšeka, v Bielom Blate a Starej Pazove usporiadali pracovné akcie a petrovskí gymnazisti pobudli na Slovensku pri príležitosti už tradičnej družby s Párovským gymnáziom v Nitre.
Rubriku Detský kútik zvlášť skrášlili práce najmladších prispievateľov na tému jari a jarných kvetov.
Magazínová príloha Mozaika uvádza príspevok pod názvom Matematiku treba popularizovať, po ktorom nasleduje pokračovanie Príbehu kysáčskych divadelných dosiek z divadelného života v Kysáči a čitatelia si môžu prečítať aj o významných osobnostiach Petrovca – Maršallovcoch, tiež drobničky z Kulpína. Neprehliadnite ani chutný recept, ktorý ponúkame v rubrike Iba pre labužníkov, a rady na pestovanie kvetín.
V pokračovaní nasledujú Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy, kde sa v rozhovore s Alexandrom Strakúšekom viac dozviete o futbale, mládeži a návrate medzi najlepších.
Z obsahu kultúrnej rubriky vám dávame do pozornosti článok Ovácie pre Miesto na zemi – Obrazy z Dolnej zeme. Dočítate sa tiež o oslave polstoročia zachovávania slovenských zvykov a kultúrnej identity v SKOS Detvan Vojlovica, ktorý zároveň vydal novú zbierku vojlovických piesní. Okrem toho vás zavedieme do Galérie Domu umenia Punktum v Kysáči, kde otvorili samostatnú výstavu akademickej grafičky a profesorky výtvarnej kultúry Emílie Valentíkovej-Labátovej.
Po inzerčných stranách aj lúštitelia krížoviek si prídu na svoje a na milovníkov športu čakajú zaujímavé riporty zo zápasov v našich dedinách, ako aj príspevky zo súťaží v rámci Dňa Hložian. Neprehliadnite ani príspevok o tom, ako Saňa Strakúšeková z Kovačice triumfovala v Podgorici.
Poslednú stranu tohto čísla Hlasu ľudu zdobia fotografie konfirmandov z cirkevných zborov SEAVC v Hložanoch a Kovačici, ktorí prednedávnom potvrdili svoju krstnú zmluvu a stali sa dospelými členmi tamojších evanjelických cirkevných zborov.