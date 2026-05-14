Prezident Srbska Aleksandar Vučić spolu s ministrom financií Sinišom Malim si dnes dnes prezreli stavebné práce na stavenisku projektu EXPO.
Pri tejto príležitosti vyhlásil, že EXPO je jedným z neuveriteľných projektov, ktoré vstupujú do histórie, a zdôraznil, že na stavenisku projektu EXPO v Surčíne pracuje každý deň viac ako 3 500 robotníkov.
Počas obhliadky prác na stavenisku v rámci projektu EXPO uviedol, že budovy budú dokončené v júli, po čom sa okamžite začne ich vybavovanie, a do septembra budú kompletne zariadené, keďže už v tomto mesiaci sa očakáva príchod prvých delegácií, ktoré budú pripravovať svoje pavilóny.