Dnes zasadajú poslanci Národného zhromaždenia Srbska. Pred nimi sú návrhy zmien Zákona o voľbe prezidenta republiky, Zákona o voľbe národných poslancov, Zákona o miestnych voľbách a Zákona o Ústavnom súde. O týchto návrhoch zákonov sa uskutočnili štyri verejné vypočutia v Belehrade, Kragujevci, Novom Sade a Niši.
Snežana Paunovićová, ministerka štátnej správy a miestnej samosprávy, uviedla v programe RTS, že zmeny štyroch volebných zákonov by mali prispieť k obnoveniu dôvery vo volebný proces, väčšej transparentnosti a jasnejším pravidlám pre všetkých účastníkov volieb.
Hovoriac o zmene, ktorá umožňuje, aby jeden volič svojím podpisom podporil viacero volebných kandidátnych listín, Paunovićová uviedla, že zneužitia nebudú možné, pretože podpisy budú aj naďalej musieť byť overené v prítomnosti notára alebo príslušných úradníkov.
V súvislosti so zmenami týkajúcimi sa menšinových listín uviedla, že doteraz dochádzalo k zneužívaniu s cieľom jednoduchšie získať mandáty, no nové riešenia to podľa jej slov sťažia.
„Teraz bude skutočne potrebné aj de facto preukázať príslušnosť k menšinovým národom,“ zdôraznila Paunovićová.