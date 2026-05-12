MOMS Petrovec pozýva milovníkov literatúry na literárny večierok, ktorý bude venovaný novým vydaniam diel Viery Benkovej a Samuela Boldockého.
Večierok sa uskutoční vo štvrtok 14. mája o 19. hodine v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci.
Pre návštevníkov pripravili prezentáciu novších publikácií, medzi ktoré patria knihy Oživená minulosť, Z aromatického literárneho záhonu a Drevená koza – povesti a príhody z Petrovca z pera Viery Benkovej a kniha Literárna pozostalosť Samuela Boldockého zostavovateľky Annamárie Boldockej-Grbićovej.