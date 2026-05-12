Dnes sa v Starej Pazove konalo v poradí 16. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova, ktoré zvolala a viedla predsedníčka Nataša Erorová. Schôdze sa zúčastnilo 40 výborníkov (z celkového počtu 53), ktorí prerokovali a väčšinou hlasov schválili kompletný rokovací program.
Na obsiahlom rokovacom programe s 29 bodmi dominovali správy o vlaňajšej práci a programy práce na tento rok spolu s finančnými správami jednotlivých ustanovizní a organizácií – Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića, Strediska pre kultúru Stará Pazova, Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova, Červeného kríža Stará Pazova, tiež miestnych spoločenstiev Bánovce – Dunaj, Golubinci, Krnješevci, Nová Pazova, Stará Pazova a Staré Bánovce.
Výborníci prerokovali aj viaceré témy z oblasti urbanizmu a rozvoja, vrátane podrobného plánu regulácie v Novej Pazove, ako aj iniciatív pre rozvoj stratégií a programov pre lokálny ekonomický rozvoj.
Na mandátne obdobie štyroch rokov vymenovaný sú staro-noví riaditelia: Boško Milojević, riaditeľ Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića, Dragana Zorićová-Stanojkovićová, riaditeľka Turistickej organizácie Obce Stará Pazova, a Oliver Ristić, riaditeľ Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova.
Na základe správy mandátovo-administratívnej komisie namiesto Nenada Gligorića z listiny Moguće je…, ktorý podal demisiu, novým výborníkom sa stal Milan Šijaković z Novej Pazovy. Namiesto doterajšej zástupkyne tajomníčky ZO Stará Pazova Tatjany Graovcovej Kristićovej je vymenovaná právnička Dragana Miloševićová zo Starej Pazovy.
Rokovanie ukončili výborníckymi otázkami a odpoveďami.