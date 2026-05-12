Milovníci výtvarného umenia si do 3. júna v Galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove môžu pozrieť zaujímavú výstavu pod názvom Terenska diptih paradigma, ktorej autorom je Arion Asllani z Belehradu. Je multimediálnym umelcom, ktorý prostredníctvom maliarstva, kresby, performancií a videa skúma spoločenské reality. Diplom získal na Fakulte výtvarných umení v Belehrade v roku 2005 a od roku 2007 je členom Združenia výtvarných umelcov Srbska.
Jeho tvorba je zameraná na umeleckú platformu action art – umeleckú stratégiu, ktorá mapuje a analyzuje politické a kultúrne fenomény prostredníctvom kreatívneho prekračovania hraníc a experimentovania. Tento prístup manifestuje v rozličných formách, od akcie v teréne a teátri až po inštalácie a digitálne médiá.
Slávnostné otvorenie vernisáže, na ktorej dominovali farebné diptychové kresby predstavujúce umelecké vyjadrenie rozdelené do dvoch samostatných, no vizuálne a tematicky prepojených obrazových panelov, sa uskutočnilo včera večer. Spojenie techniky kresby a plnej farebnosti ponúka široké možnosti práce s kontrastom, kontinuitou a emóciami.
Po úvodných slovách akademického maliara Marjana Karavlu o svojej tvorbe a vystavených dielach hovoril umelec Asllani, ktorý výstavu aj otvoril. Od roku 2000 usporiadal osem samostatných a viac ako päťdesiat kolektívnych výstav doma a v zahraničí.
Ako uviedol, vystavené kresby sú výsledkom jeho dlhoročnej práce (od roku 2013 až po súčasnosť) a predstavujú jedno dielo. Keďže patrí medzi multimediálnych umelcov, aj expozícia v Starej Pazove pozostáva nielen z kresieb, ale aj z obrazov a experimentálnej videoprojekcie. Jeho diela obsahujú aj odkazy, ktoré sú prevažne napísané gréckymi písmenami. Najčastejšie, ako uviedol, svoje práce vystavuje tam, kde ich aj tvorí, v teréne, priamo v prírode, a výstavné priestory ho nezaujímajú. Výnimkou je však práve Galéria Miry Brkovej, ktorá sa mu zapáčila, pretože mu pripomína priestor v Paríži.