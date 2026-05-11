Dnes si pripomíname Národný deň dobrovoľných darcov krvi. Pri tejto príležitosti predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová dnes na oslave, ktorú organizoval Červený kríž Vojvodiny, vyhlásila, že dobrovoľní darcovia krvi sú tichými hrdinami spoločnosti, ktorí svojou humánnosťou a nesebeckosťou každodenne zachraňujú životy.
„Toto je deň ľudskosti, solidarity a ľudskej dobroty. Dobrovoľné darovanie krvi je jedným z najušľachtilejších činov, aké môže človek vykonať – je to dar, ktorý nemá cenu, a ktorý pre niekoho znamená život, novú šancu, nádej a budúcnosť,“ zdôraznila Gojkovićová a dodala, že každá darovaná jednotka krvi svedčí o existencii ľudí ochotných pomôcť iným bez zištných záujmov.
Osobité poďakovanie adresovala najoddanejším dobrovoľným darcom krvi, medzi ktorými sú muži, ktorí darovali krv viac ako 100-krát, a ženy, ktoré tak urobili viac ako 50-krát, a ktorým boli dnes odovzdané ocenenia.