Ministerka vnútorného a zahraničného obchodu a komisárka pre Expo 2027 Jagoda Lazarevićová, podtajomníčka pre verejnú diplomaciu Ministerstva zahraničných vecí USA Sarah B. Rogersová a riaditeľ spoločnosti Expo 2027 Belehrad Danilo Jerinić dnes podpísali Zmluvu o účasti USA na tejto špecializovanej výstave, ktorá sa v Belehrade uskutoční budúci rok.
Zmluva, podpísaná v priestoroch Expo Playground, umožní realizáciu ďalších operatívnych krokov na vystúpenie USA na Expe ako oficiálneho účastníka.
„USA budú mať na budúcoročnom Expe veľký pavilón. Verím, že táto krajina významne prispeje k podujatiu, ktoré Srbsko považuje za veľkú rozvojovú príležitosť,“ uviedla pri tejto príležitosti Lazarevićová.
Hovoriac o bilaterálnych vzťahoch medzi Srbskom a USA, zdôraznila, že sa intenzívne rozvíjajú tak v ekonomickej, ako aj v politickej oblasti. Pripomenula, že dôležité americké spoločnosti sú zapojené do infraštruktúrnych projektov kapitálneho významu v Srbsku.
Podľa jej slov je účasť USA na Expo 2027 mimoriadne dôležitá, pretože okrem zaujímavých podujatí, ktoré sa očakávajú v americkom pavilóne, sa predpokladá aj rozšírenie obchodnej spolupráce.