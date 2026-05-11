483 – narodil sa byzantský cisár Justinián I., známy ako Justinián Veľký.
330 – Konštantínopol (dnes Istanbul) sa stal novým hlavným mestom Rímskej ríše. Je pomenovaný po cisárovi Konštantínovi Veľkom.
1720 – narodil sa nemecký rozprávač (niektorými považovaný za nepolepšiteľného klamára) Karl Friedrich Hieronimus baron von Münchhausen známejší pod menom Baron Münchhausen.
1722 – narodil sa holandský lekár, anatóm a priekopník antropologických meraní Peter Camper.
1848 – v Liptovskom Mikuláši boli verejne vyhlásené Žiadosti slovenského národa.
1857 – začala sa najväčšia vzbura proti britskému koloniálnemu panstvu v Indii.
1860 – taliansky revolucionár Giuseppe Garibaldi pristál s dvoma loďami Piemont a Lombardia a tisíckou dobrovoľníkov na Sicílii, aby viedol boj proti neapolskému kráľovi.
1869 – založený Srbský poľnohospodársky spolok s cieľom rozširovania odborných vedomostí medzi roľníkmi.
1896 – narodil sa srbský hudobný skladateľ Josip Štolcer, známy ako Josip Slavenski, profesor Hudobnej akadémie v Belehrade.
1904 – narodil sa kontroverzný španielsky maliar Salvador Dalí.
1937 – zomrel v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent a zberateľ ľudových piesní Viliam Figuš-Bystrý.
1949 – Siam zmenil svoj názov na Thajsko.
1999 – pri bombardovaní mosta cez južnú Moravu vo Vladičinom Hane zabilo letectvo NATO stredoškolákov Gordanu Nikolićovú a Milana Ignjatovića. Kazetové bomby, zakázané medzinárodnými dohovormi, zabili Draganu Dimić (4) a starší manželský pár v obci Staro Gracko pri Lipljane, ako aj dvoch civilistov v Niši.
2000 – počet obyvateľov v Indii dosiahol 1 miliardu.