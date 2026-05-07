1381 – uhorský kráľ Ľudovít I. v Žiline vydal listinu tzv. Privilegium pro Slavis, v ktorej slovenským mešťanom zaručoval také isté práva ako Nemcom.
1708 – zomrel v Banskej Bystrici evanjelický kňaz, spisovateľ a učiteľ Ján Simonides, ktorého v roku 1674 odsúdil delegovaný súd v Bratislave na trest smrti za údajnú účasť na Vešeléniho sprisahaní.
1833 – narodil sa nemecký skladateľ Johannes Brahms.
1840 – narodil sa ruský hudobný skladateľ Piotr Iľjič Čajkovskij.
1915 – nemecká ponorka torpédovala počas prvej svetovej vojny britskú osobnú loď Lusitania pri pobreží Írska, pričom zahynulo 1 198 ľudí, vrátane mnohých občanov USA.
1999 – 16 civilistov bolo zabitých a viac ako 70 zranených kazetovými bombami – zakázanými podľa Ženevských dohovorov pre útoky na vojenské ciele – zhodenými krátko predpoludním z lietadla NATO výlučne na civilné ciele, obytné budovy a ulice v blízkosti hlavného mestského trhu a Klinického centra v samom centre Niša.
1999 – americké lietadlá zničili budovu čínskeho veľvyslanectva v Belehrade piatimi raketami, pričom zabili troch čínskych novinárov a jeden civilista bol zabitý pri bombardovaní neďalekého hotela Juhoslávia.