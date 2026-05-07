Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová včera slávnostne otvorila novú výrobnú halu spoločnosti Tatravagónka – Bratstvo v Subotici.
Mesarovićová pri tejto príležitosti uviedla, že táto spoločnosť len počas minulého roka v Subotici vyrobila viac ako 400 vagónov a dnes zamestnáva 503 pracovníkov, pričom má jasné plány na ďalšie rozširovanie kapacít a nové investície. Podľa jej slov je obzvlášť významné, že v Srbsku nerealizujú len samotnú výrobu, ale rozvíjajú aj vlastný výskum, projektujú a opravujú vagóny.
Dodala, že na konštruktívnom stretnutí s majiteľom a vedením spoločnosti bol jasne potvrdený zámer pokračovať v nových investíciách do fabriky v Subotici.
Ako sa uvádza na sociálnej sieti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, vedenie spoločnosti Tatravagónka zastúpené predsedom predstavenstva Alexejom Beljajevom, podpredsedom predstavenstva Petrom Malcom a generálnym riaditeľom závodu v Subotici Vladimírom Sedlákom, pozitívne zhodnotilo svoje pôsobenie v Srbsku. Zároveň ocenili podporu zo strany srbskej vlády, ako aj Slovenskej republiky zastúpenej Veľvyslanectvom SR v Belehrade.