Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali oznámil, že registrácia dobrovoľníkov na Expo 2027 sa začne 15. mája. Pri tejto príležitosti vyzval všetkých plnoletých občanov, aby sa prihlásili a stali sa súčasťou najväčšieho podujatia na svete v budúcom roku.
Mali spresnil, že špecializovaná výstava Expo 2027 má v súčasnosti potvrdenú účasť 137 krajín, pričom, ako povedal, ide o skvelú príležitosť pre našu krajinu – šancu ukázať, že sme dobrými hostiteľmi, ale aj prezentovať všetky úspechy, ktoré sme dosiahli.
Dodal, že na úspešnú organizáciu Expo bude potrebných 20 000 dobrovoľníkov. Uviedol, že 15. mája sa začne oficiálna registrácia na platforme ExpoPlaymakers, pričom prihlásiť sa môžu osoby staršie ako 18 rokov a nebude stanovený konečný termín na podanie prihlášok. Ako povedal, do konca roka budú realizované pohovory so všetkými potenciálnymi dobrovoľníkmi.
„Od januára do marca prebehne finálny výber, pričom dobrovoľníci budú mať možnosť získať skúsenosti priamo na mieste konania Expo aj prostredníctvom rôznych workshopov,“ zdôraznil prvý podpredseda vlády a poukázal na výhody dobrovoľníctva na výstave – skúsenosti, ktoré sú neoceniteľné.